ФОТОФАКТ: В Бразилии статую Христа-Искупителя "одели" в халат врача

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии на Пасху статую Христа-Искупителя, расположенную на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро, при помощи подсветки "одели" в халат врача, сообщает издание Brisbane Times.

Также на монументе появлялось слово "спасибо" поочередно на испанском, португальском, английском, немецком, французском, итальянском, китайском, арабском и русском. Таким образом организаторы акции выразили благодарность врачам во всех странах мира, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.-0-