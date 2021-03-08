Фотограф выбирает идеальный момент, чтобы запечатлеть забавных зверьков - классные фото!

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие люди обожают искусство фотографии, однако есть те, кто нашел в этом вдохновение и занимается профессионально. Некоторые предпочитают делать снимки пейзажей, другие людей, а есть фотограф в Австрии, который обожает зверьков.

Фотографа дикой природы Юлиана Рада чаще всего можно встретить в поле, где он "выслеживает" забавных грызунов. Причем, ему удается подобрать идеальный момент, из-за чего его кадры наполнены позитивом и весельем.

Впрочем, оцените сами! -0-