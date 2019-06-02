ФОТОРЕПОРТАЖ: Экстремальный забег с препятствиями Alfa Run VIRUS прошел под Вильнюсом

2 июня, Мариямполис /Корр. БЕЛТА/. 1 июня в Литве, неподалеку от Вильнюса, прошел четвертый экстремальный забег с препятствиями Alfa Run VIRUS. Трасса была проложена по лесным тропам, болотам и полям.

В этом году организаторы сделали 3 дистанции: 10 км с 30 препятствиями для спортсменов и подготовленных любителей, трасса 5 км с 24 препятствиями для начинающих и трасса 1 км с 12 препятствиями для детей.

"Это совместное развлечение, которое вызывает бесценные эмоции. Любой участник, будь то мужчина или женщина, молодой или пожилой, студент или менеджер компании становится частью команды Alfa Run. В этой гонке нет ни первого, ни последней места - все участники победили и соревнуются только с собой", - рассказал главный организатор мероприятия Владислав Поцюс.

Фото Дениса Костюченко