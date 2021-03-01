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Калейдоскоп
01 марта 2021, 17:45

Футболист забил красивый гол уникальным ударом (Видео)

Фото из архива
Фото из архива

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок команды из Бельгии "Ноттс Каунти" Элиш Сэм отличился во время последней игры и забил очень интересный гол.

23-летний нападающий принимал участие в матче четвертьфинала Трофея Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорд Сити" и забил красивый гол. Команда молодого человека атаковала ворота оппонентов, когда форвард получил пас с фланга.

Дальше произошло самое интересное, ведь Элиш Сэм смог забить мяч в ворота уникальным ударом. Футболист принял пас стоя лицом к вратарю противника, а после отправил мяч в сетку ударом пяткой через себя.

Уникальный удар попал на видео, а команда нападающего одержала уверенную победу со счетом 3:1. -0-

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