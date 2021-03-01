Футболист забил красивый гол уникальным ударом (Видео)

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок команды из Бельгии "Ноттс Каунти" Элиш Сэм отличился во время последней игры и забил очень интересный гол.

23-летний нападающий принимал участие в матче четвертьфинала Трофея Футбольной ассоциации Англии против "Оксфорд Сити" и забил красивый гол. Команда молодого человека атаковала ворота оппонентов, когда форвард получил пас с фланга.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! ???? pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

Дальше произошло самое интересное, ведь Элиш Сэм смог забить мяч в ворота уникальным ударом. Футболист принял пас стоя лицом к вратарю противника, а после отправил мяч в сетку ударом пяткой через себя.

Уникальный удар попал на видео, а команда нападающего одержала уверенную победу со счетом 3:1. -0-