Герпес на губах? Поможет зубная паста

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зубная паста поможет немного замаскировать симптоматику герпеса на губах. Она подсушивает проблемный участок и обладает противовоспалительным действием. Об этом рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова.
Паста для зубов способна уменьшить красноту и зуд при герпесе на губах, но само заболевание она не вылечит, ссылается на слова специалиста радиостанция "Говорит Москва".
О причинах, которые могут спровоцировать герпес, рассказала инфекционист Татьяна Сергеева. Она объяснила, что развитию заболевания в первую очередь способствует стресс. Герпес также может проявиться на фоне смены климатического пояса, а также долгого нахождения на солнце.-0-
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