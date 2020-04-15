Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Такие данные приводит на своем сайте журнал Forbes.

Накануне к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные $2238 за штуку. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на $6,4 млрд - до $138 млрд. До $44,8 млрд выросло состояние и экс-супруги Безоса, которая после развода стала одной из богатейших женщин мира.

Amazon была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.-0-