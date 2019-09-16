Глава Nissan ушел в отставку

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель японской автомобильной корпорации Nissan Хирото Саикава покинул свой пост, об этом сообщает агентство Киодо .

Отставку Сиакавы связывают с необходимостью выравнивания прибыли компании. Ранее глава Nissan признал получение завышенных премий. Кроме этого, отставка нынешнего руководителя автомобильной корпорации поможет наладить отношения с французским Renault.

Должность Сиакаву временно занял 63-летний Ясухиро Ямаути, являющийся членом совета директоров Nissan и Renault.

Проблемы у японской автомобильной корпорации начались в ноябре 2018 года, когда полиция задержала бывшего руководителя Nissan Карлоса Гона. Его обвиняют в финансовых нарушениях и уклонении от уплаты налогов. Сейчас экс-глава Nissan находится под домашним арестом. -0-