"Главное себя не обделить" - Кристина Асмус высмеяла развод забавными кадрами

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристна Асмус поделилась в Instagram новым постом, который развеселили многомиллионную армию поклонников.

Актриса предстала на новых кадрах с необычным для себя цветом волос и прической. Фотограф запечатлел Асмус на мопеде, у которого на багажнике красуются чемоданы. Кристина Асмус решила пошутить о разводе и, по всей видимости, ответить на юмористический ролик Гарика Харламова. Она кратко, но весело подписала пост: "Разделили имущество", добавив несколько смеющихся смайлов.

Подписчики Кристины Асмус поддержали звезду, а также посмеялись вместе с ней: "Все что нажито непосильным трудом", "Главное себя не обделить", "Много отхватила)". За несколько часов пост собрал сотни тысяч лайков и свыше 1,2 разнообразных комментариев.-0-