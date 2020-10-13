Глюкоза похвасталась стройными ногами, но всех озадачило ее лицо

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост и восхитила многих фолловеров.

Юзеры были поражены красотой звезды, а, в особенности, ее стройными ногами. Многочисленные подписчики написали множество комплиментов в адрес Глюкозы, однако не всем по вкусу пришелся кадр.

Другие фолловеры отметили, что певица переборщила с фотошопом в районе лица, из-за чего ее практически невозможно узнать. Кроме этого, они отметили, что с такими чертами Глюкоза выглядит "застаренной". Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков и множество комментариев. -0-