Глюкоза похвасталась своей потрясающей фигурой и порассуждала о различиях

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram новый пост, который впечатлил многочисленных фолловеров.

Звезда показал несколько привлекательных кадров из бассейна. Для этого Глюкоза примерила желтый наряд, выполненный в виде спортивного костюма и закрытого купальника. Наряд оказался очень ярким, однако очень выгодно подчеркнул стройную фигуру артистки, что не осталось без внимания фолловеров.

Кроме этого, Глюкоза в подписи к посту порассуждала о различиях знаменитостей и людей. В тексте артистка отметила, что ничем не отличается от своих фолловеров и призвала не сдаваться, а также делать все для исполнения своей мечты. Пользователи оказались очарованы красотой Глюкозы и поддержали ее слова в массе разнообразных комментариев. -0-