Глюкоза своими соблазнительными изгибами покорила Instagram

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза разместила в Instagram новый пост и очаровала юзеров.

Артистка опубликовала новый снимок с отдыха, где она примерила закрытый купальник. Глянцевое бикини Глюкозы привлекло внимание юзеров, но стоит отдать должное фотографу, который выбрал прекрасный ракурс и расстояние, чтобы сделать акцент на соблазнительных изгибах Глюкозы.

Разумеется, пост не остался без внимания поклонников артистки, которые завалили комментарии массой восторженных отзывов и огромным числом лайков. -0-