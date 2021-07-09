Глюкоза в белом купальнике очаровала Instagram – юзеры в полном восторге!

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза отправилась на отдых и не прекращает с поклонниками делиться в Instagram разнообразными фотографиями.

На этот раз звезда решила продемонстрировать свою стройную фигуру, а татуировка стала пикантной изюминкой. Для этого Глюкоза примерила закрытый белый купальник и нашла на берегу океана живописное место, где и был сделан кадр.

Атмосфера и красота певицы на снимке очаровала Instagram, что подтверждают многочисленные хвалебные комментарии, а также огромное число лайков. -0-