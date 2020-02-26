Глюкоза впечатлила фанатов и звезд идеальной фигурой

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза разместила в Instagram новый пост и лишила дара речи поклонников, а также некоторых российских звезд.

Артистка опубликовала снимки возле окна в обтягивающем топе и в велосипедках, которые выгодно подчеркнули впечатляющие формы звезды.

На талию и внешний вид Глюкозы отреагировала не только многомиллионная армия фанатов, но и звезды российского шоу-бизнеса. Похвалили фигуру певицы Мария Кожевникова и модель Наталья Водянова.

Разумеется, множество восторженных комментариев оставили поклонники Глюкозы. За несколько часов они оставили сотни комплиментов под постом. К слову, артистке 33 года и за плечами у нее роды двух дочерей, что только добавляет восхищения. -0-