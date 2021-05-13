Глубоководного монстра нашли на пляже в США (Фото)

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист из США недавно в Facebook поделился кадром, который заинтересовал не только юзеров, но и многих биологов.

Мужчина прогуливался по пляжу в городе Ньюпорт-Бич, когда сделал неожиданное открытие. Прямо на песке рядом с водой лежал огромный глубоководный монстр. У рыбы была большая пасть с острыми зубами, маленькие глаза, а все тело было покрыто шипами. Кроме этого, спереди находилась странное щупальце.

Как позже выяснилось, на берег США выбросило глубоководного монстра, которого относят к отряду удильщикообразных, или морских чертей. Этот вид обитает на глубине в несколько километров, куда не проникает солнечный свет. Это еще можно понять по цвету рыбы, а также удлиненному плавнику, который способен светиться в темноте.

Многие восхитились увиденными кадрами, однако нашлись и те, кого взволновала такая находка. Люди всерьез испугались, ведь их интерисовала причина, почему эта глубоководная рыба вообще оказалась на берегу. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который собрал свыше 40 тысяч комментариев. -0-