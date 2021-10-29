Годы на пользу: девушка показала свое преображение после школы и восхитила всех

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Монако представила у себя в TikTok новый ролик, который восхитил огромное число юзеров.

21-летняя Софи Морелли решила на собственном примере показать, что годы могут идти на пользу. Для этого она сделала небольшое видео, где показала свое фото со школы, а затем современный снимок. На фото она одета в белую футболку и коричневую олимпийку. На изображении видно ее кудрявые лохматые волосы и акне на лице. Затем Морелли продемонстрировала себя после изменений. Разница между кадрами оказалась колоссальна, что восхитило огромное число юзеров.

Ролик стал вирусным и очаровал сеть. Многие юзеры отметили, что блогерша стала для них настоящим примером, а сами кадры за непродолжительное время собрали миллионы просмотров.-0-