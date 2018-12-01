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Гороскоп на декабрь 2018 года

Калейдоскоп 01.12.2018 | 10:07

Гороскоп на декабрь 2018 года Овен

Благоприятный декабрь ожидает Овнов. Звезды советуют в первую очередь привести в порядок свое жилище. Когда дома будет все упорядочено, тогда в голове появится порядок. Избавление от ненужного хлама обязательно принесет в вашу жизнь знакомство с вашей второй половинкой. В начале месяца постарайтесь чуть больше заботиться о своем здоровье, тогда декабрь пройдет быстро и счастливо.

Гороскоп на декабрь 2018 года Телец

В декабре Тельцам стоит больше прислушиваться к себе. Трудитесь ради своего будущего и не упускайте важные моменты. В карьере справляйтесь со всей работой сами. Если доверите задание кому-то из коллег, то позже придется переделывать. Тельцы без пары приобретут поклонника. Красивые ухаживания в ваш адрес поднимут дух и улучшат настроение.

Гороскоп на декабрь 2018 года Близнецы

Неспокойный месяц ожидает Близнецов. Декабрь немного пошатнет гармонию. Не обращайте на это внимания. Сосредоточьтесь на новых проектах на работе. Именно они принесут вам успех. В личной жизни звезды советуют вести себя аккуратно, иначе есть вероятность обидеть близких.

Гороскоп на декабрь 2018 года Рак

Декабрь станет отличным временем для карьеры Раков. Это время нельзя упустить или расстратить зря. Заканчивайте проекты, действуйте, завоевывайте новые должности. Дома постарайтесь не ругаться, а наоборот, быть ближе к родным.

Гороскоп на декабрь 2018 года Лев

Динамичный декабрь ожидает Львов. Бесконечное количество дел придется переделать представителям знака, особенно в первой половине месяца. Ради карьеры вложиться надо будет сполна. Дом станет местом пополнения сил физических и моральных. Соблюдайте гармонию, тогда месяц пройдет в удовольствие.

Гороскоп на декабрь 2018 года Дева

Начало декабря у Дев может выдаться сложным из-за решения семейных разногласий. Не переживайте, все сложится благополучно. Что касается карьеры, то вы обнаружите непреодолимое желание показать всем ваши навыки. Все получится, главное отдаться проектам полностью. В личной жизни избегайте конфликтов. Партнер Дев в декабре нуждается в поддержке и понимании.

Гороскоп на декабрь 2018 года Весы

Декабрь принесет Весам сюрпризы. В основном от близких вам людей. Старайтесь искренне удивляться и показывать им свою благодарность. Самые важные вещи для вас в этом месяце - это соблюдение режима и душевное равновесие.

Гороскоп на декабрь 2018 года Скорпион

В декабре представителям знака Скорпион захочется уехать в теплые страны. Но отдых придется отложить до следующего месяца. Постарайтесь сконцентрироваться на работе. Вскоре у вас появится шанс улучшить свое материальное положение. Однако не забывайте и про семейные дела. Могут возникнуть серьезные проблемы, которые не разрешатся без вашего участия.

Гороскоп на декабрь 2018 года Стрелец

В декабре Стрельцы будут браться за любую работу с новыми силами. Используйте свои амбиции по назначению. Приведите в порядок дела на работе, сделайте генеральную уборку дома. Сейчас самое время, чтобы уделить внимание себе. Займитесь йогой, запишитесь в спортзал или бассейн. Что может быть лучше! Поработаете над собой и своим телом, а заодно заведете интересные знакомства.

Гороскоп на декабрь 2018 года Козерог

Козероги в декабре будут вести себя как хищники. Берите свое и никому не отдавайте. Удача на вашей стороне. Это непростой, но продуктивный период.

Гороскоп на декабрь 2018 года Водолей

В декабре Водолеи почувствуют себя брошенными. Не забывайте про семейные обязательства, иначе скандала не избежать, а это только ухудшит ваше состояние. Сейчас ваш главный помощник - это вы сами. Сосредоточившись, вы ответите на все мучающие вас вопросы.

Гороскоп на декабрь 2018 года Рыбы

В декабре у представителей знака Рыбы все пойдет не по плану. Постарайтесь не срываться из-за этого на близких. Пересмотрите свое окружение. Отсейте ненужных вам людей. Сменив окружение на более позитивное, жить станет легче.

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