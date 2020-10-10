Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Овен

У вас есть шанс открыть для себя один или несколько новых источников дохода. Во вторник и среду будьте внимательны, опасайтесь телефонных мошенников, которые могут попытаться выведать у вас данные ваших банковских карт.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Телец

Постарайтесь денежные проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников. В четверг или в пятницу возможны интересные и прибыльные предложения о новой работе.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Близнецы

Вы получите солидную прибыль. Приобретите для себя что-нибудь необходимое. Отношения с партнерами будут постепенно налаживаться. И к концу недели они даже будут во многом с вами согласны.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Рак

В среду и четверг лучше не подписывать никаких договоров, оградив себя таким образом от финансовых искушений. В остальные дни вашей материальной стабильности ничего не грозит.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Лев

Вторник порадует удачными деловыми встречами и соглашениями. В среду постарайтесь не попадать в экономическую зависимость к друзьям или родственникам, лучше взять кредит в банке. В пятницу можно ждать денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Дева

Эта неделя благоприятна для продвижения по карьерной лестнице. Потратьте часть денег на обучение, но не забывайте о расходах на медицинские услуги. Приобретите что-то элегантное, что обновит и украсит ваш гардероб.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Весы

В финансовом плане успешный период, но в понедельник желательно не заключать сделок и не сдавать отчетов, в них грозит закрасться ошибка. Во вторник или среду возможны денежные поступления. Четверг благоприятен для солидных покупок.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Скорпион

Очень хорошая неделя для бизнесменов и юристов. Давно ожидаемые деньги, наконец-то, придут к вам. Позитивные перемены в финансовом положении позволят вам подарить любимым людям то, что вам больше всего хочется.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Стрелец

В первой половине недели желательна осторожность в вопросах, связанных с финансами, особенно тех, которые касаются налогов, страховок и кредитов. В среду вы получите весьма солидную прибыль.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Козерог

На понедельник не стоит планировать слишком много рабочих дел, лучше сосредоточиться на чем-то одном. В среду риск может оправдаться, если искренне верить в победу. В выходные вас могут порадовать дорогими подарками.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Водолей

В начале недели трудолюбие и честность повысят ваш авторитет в глазах начальства. Сейчас вполне реально получить спонсорскую помощь на реализацию творческих проектов. А вот от заманчивых предложений, поступивших в четверг, желательно отказаться.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября Рыбы

Вы балансируете на тонком канате финансового благополучия - постарайтесь на нем все-таки удержаться. Дети могут превратиться в маленьких пираний, которые с жадностью поглощаю практически все средства из вашего кошелька. Так что в магазины с ними лучше сейчас не ходить.

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