Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Овен

На работе возможны перестановки и корректировки планов. Нельзя исключать обман или денежные потери. Но к четвергу все стабилизируется.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Телец

Не исключена финансовая поддержка со стороны партнеров. Однако важно и самим крепко стоять на ногах. На среду нежелательно планировать деловые встречи.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Близнецы

Финансовое положение на этой неделе будет стабильно. Вы сможете даже что-то отложить на отпуск или крупную покупку. Ваши идеи не просто креативны, они приносят доход. В четверг можно и даже нужно принимать серьезные решения в финансовой сфере.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Рак

На этой неделе финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Перебоев с денежными средствами не предвидится. Вы будете вознаграждены по заслугам. И даже получите повышение.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Лев

В первой половине недели возможны незначительные денежные поступления. Вторник - удачный день для обретения влиятельного покровителя. Однако вам в чем-то придется пожертвовать своей независимостью. Четверг - хороший день для завязывания новых деловых отношений.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Дева

На этой неделе обращайте внимание на мелочи, это поможет вам удачно провести финансовые операции и решить деловые вопросы. Небольшая премия позволит приобрести что-то новое для вашего гардероба. Велик риск того, что в пятницу вас попытаются втянуть в сомнительную сделку.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Весы

Финансовое положение стабильно. Однако, похоже, вам придется поработать дополнительно, чтобы выполнить все поручения начальства. Если у вас свой бизнес, постарайтесь уладить все налоговые дела до пятницы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Скорпион

Финансовое положение стабильное. Вы сможете хорошо заработать, играя на бирже. Возможна реализация интересных деловых и творческих идеи. Вам предложат новую работу или подработку в сфере юриспруденции или искусства, и это обещает значительный рост доходов и вашего авторитета.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Стрелец

Относитесь разумно к своим финансовым ресурсам. Возможны непредвиденные затраты в пятницу и субботу. Однако вы быстро все компенсируете, если согласитесь на подработку.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Козерог

Ваши недавние усилия принесут определенные плоды. В первой половине недели вероятны денежные поступления. В среду не исключены конфликты и споры на работе.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Водолей

Первая половина недели будет стабильной. Во второй не исключены денежные поступления из неожиданного источника. Только постарайтесь не тратить слишком много на покупки и развлечения.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января Рыбы

Стоит задуматься об укреплении вашего материального положения. Похоже, вы не слишком напрягаетесь на работе. Начальство это видит и может оставить вас без премии.

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