Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Овен

В начале недели вероятны интриги со стороны конкурентов, которые вы сможете вовремя пресечь, если заметите. Вам предстоят большие предновогодние траты. А пока стоит ввести режим экономии.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Телец

Постарайтесь доделать важные дела в этом году. В пятницу вероятны денежные поступления, которые позволят вам купить подарки близким. Этим и займитесь в выходные.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Близнецы

На этой неделе вас ждет дополнительная прибыль и новые выгодные предложения. На работе дела складываются в вашу пользу. К тому же любимый человек возьмет на себя часть расходов и существенно поможет вам.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Рак

Финансовое положение стабильно, все складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Вы рискуете накупить лишнего и ненужного.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Лев

В понедельник фортуна будет к вам благосклонна, и вы получите помощь и поддержку. При подписании договоров в среду постарайтесь избегать любых неточностей, которые могут обернуться против вас. В четверг вероятны финансовые потери.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Дева

На этой неделе желательно разумно контролировать не только свои финансы, но и денежные аппетиты близких людей. "Список подарков от деда мороза", которые составят дети, не должен быть бесконечным. Поход по магазинам в субботу увенчается успехом.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Весы

Ваше трудолюбие и ответственность будут вознаграждены. У вас может появиться новый источник дохода, который позволит сделать не только необходимые покупки, но и удовлетворить парочку давнишних желаний. Забронируйте билеты и отель на праздники.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Скорпион

Дела складываются наилучшим образом. Ждите солидную прибыль. Так что вы сможете порадовать в праздники и себя и своих близких. Сделайте своему любимому человеку действительно роскошный подарок.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Стрелец

С финансами на этой неделе у вас будет все хорошо. Даже если расходы будут выше доходов, у вас появится прибыльная подработка. В конце года необходимо проявить максимальную активность, чтобы потом без забот отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Козерог

Финансовые ресурсы могут слегка истощиться, но это вряд ли станет для вас поводом грустить. Возможно, на этой неделе поступит интересное предложение, которое позволит вам заработать и не экономить в праздники.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Водолей

На этой неделе есть неплохие шансы получить выгодный кредит или попасть на распродажу. Держите себя в руках на предновогоднем корпоративе. Вы должны показать себя с лучшей стороны. В субботу лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Рыбы

Финансовая ситуация в течение недели будет меняться. Среда и четверг могут оказаться наиболее благоприятными днями в финансовом плане. А вот во вторник и пятницу есть риск потерять нечто важное.

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