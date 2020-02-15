Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Овен

Возможно, у вас появится желание затеять ремонт, сменить квартиру, или приобрести мебель. Постарайтесь соизмерять свои возможности с реальностью и не залезать в кредиты. Во вторник деловые переговоры пройдут удачно, укрепив ваше финансовое положение.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Телец

Если вам предложат поработать в выходные и при этом хорошо заплатят, почему бы ни согласиться на такое предложение? Денег, как всегда, будет хватать исключительно на самое необходимое. Так что дополнительный доход лишним не будет.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Близнецы

Ваши профессиональные успехи и финансовая стабильность радуют вас. Так что можете не экономить и позволить себе нечто приятное, хотя и недешевое. Звезды говорят, все это окупится. Ведь это вложение в ваш имидж и в то, что вас вдохновляет.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Рак

Финансовые поступления на этой неделе можно ждать в среду или в четверг. Причем сумма вас порадует. Звезды говорят, что ваша карьера складывается наилучшим образом.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Лев

Одним из важных на этой неделе может оказаться финансовый вопрос. У вас появится множество идей, чтобы его решить. Условия для их воплощения в жизнь сложатся также весьма благоприятно. Ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Дева

Звезды сулят значительное улучшение финансового положения. Во вторник будут удачны деловые встречи и совещания. В четверг возможны денежные поступления, информацию о которых лучше сохранить в тайне. Вы добьетесь успеха в бизнесе и привлечете надежных партнеров.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Весы

Финансовое положение будет стабильным, если вы во вторник не попадетесь на удочку искушения, желая быстро разбогатеть. В конце недели возможны незапланированные траты на детей. Отправляясь за покупками, обращайте внимание на качество вещей. Есть опасность накупить ворох не слишком нужного барахла.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Скорпион

Финансовое положение стабильно, ваша деловая репутация укрепляется, что принесет дополнительный доход. Так что вы вполне можете сделать дорогой подарок близкому человеку и порадовать себя и свою семью.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Стрелец

Не прибедняйтесь, дела не так уж плохи, особенно если не делать необдуманных трат. Крупные денежные поступления ожидаются во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Козерог

В понедельник стоит серьезно обдумать идею нового делового партнерства, спешить не нужно, как и менять сейчас работу. В пятницу лучше не спорить с начальством и не идти на конфликт с коллегами.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Водолей

Финансовое положение будет сложным, особенно если у вас есть ипотека или автокредит. Хорошо бы сократить ваши траты. Не исключены проблемы с налогами и банками. Проверьте, всё ли вы уплатили в срок.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля Рыбы

На этой неделе материальное положение изменится к лучшему, что даст вам возможность сделать некоторые накопления. Но не все деловые проблемы вы сможете решить быстро и с пользой для себя. Будьте готовы много работать.

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