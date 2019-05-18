Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Овен

В понедельник вам может потребоваться крупная сумма денег, стоит изучить условия предоставления кредитов в разных банках. В пятницу появится возможность пополнить свой кошелек новыми денежными поступлениями. На четверг не стоит назначать деловых встреч.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Телец

Есть вероятность ограничения ваших финансовых возможностей, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными. Четверг может принести похвалу начальства. В субботу поступит важная финансовая информация.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Близнецы

У вас все получается. Нужно лишь перестать волноваться и сомневаться в себе. Вы профессионал, вас ценят, вам хорошо платят. Работа приносит вам удовольствие и прибыль, а не только усталость.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Рак

Возможны определенные ограничения в денежных вопросах, свободных средств, скорее всего, не будет. Однако в четверг вы получите прибыль. Вторник - удачное время для подготовки и заключения сделок. Внимательно просматривайте бумаги, прежде чем подписывать их.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Лев

На этой неделе возможны неожиданные деловые встречи, так что постарайтесь не пропускать телефонные звонки и быть готовы предоставить отчет о своей работе. В среду вы, возможно, получите прибыль, но есть два "но": деньги появятся только в том случае, если о них будет знать ограниченный круг людей, и только если у этих людей не будет повода завидовать вам.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Дева

Понедельник подойдет для наведения порядка в документации. Вторник может оказаться весьма удачным днем в финансовом плане. В среду не стоит затевать никаких новых проектов. В пятницу вас могут посетить интересные идеи, которые принесут в будущем прибыль.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Весы

Ваша личная жизнь может негативно отразиться на состоянии вашего кошелька, однако данный вывод огорчит вас ненадолго. В четверг вас порадуют новые денежные поступления. В пятницу возможна выгодная сделка, но сначала проверьте партнеров на надежность.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Скорпион

Хорошо бы если не отпуск себе устроить, то хотя бы переутомления избежать. Зарекитесь от вечернего торчания перед телевизором или экраном компьютера. Ложитесь, лучше спать. Даже если ради того, чтобы как следует выспаться, вам придется серьезно изменить свой режим и отказаться от каких-то планов.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Стрелец

Хорошее время, открывающее перед вами прекрасные деловые возможности. Не отказывайтесь от шанса заработать. Вам это по силам. Есть большая вероятность получить премию или прибавку к зарплате.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Козерог

На этой неделе не стоит лениться, так как возможностей пополнить бюджет будет предостаточно. Нужно лишь проявить активность и не уходить от ответственности. Лишь во вторник стоит воздержаться от переговоров и заключения контрактов.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Водолей

В среду вам понадобится дипломатичность и осторожность, чтобы суметь разобраться в сложной ситуации на работе. Вам даже удастся извлечь из нее выгоду, если, конечно, вы не поленитесь подойти к этому вопросу с умом. Чтобы добиться успеха, нужно сосредоточиться на работе и на время забыть про личную жизнь.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая Рыбы

В начале недели вам придется стать экономнее, лишних средств явно не будет. В четверг удачными будут сделки, договоры. В пятницу вероятно улучшение и стабилизация вашего финансового положения.

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