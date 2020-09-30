Гороскоп на октябрь 2020 года Овен

Для Овнов октябрь пройдет под эгидой трудолюбия и высокой производительности. Стоит не забывать уделять внимание своей личной жизни. Возможны неожиданные встречи, которые благоприятно повлияют на эмоциональную составляющую вашей жизни.

Благоприятные дни: 1, 4, 6, 11, 16, 21

Неблагоприятные дни: 2, 5, 14, 17, 24, 28

Гороскоп на октябрь 2020 года Телец

Октябрь для Тельцов станет благоприятным временем во всех отношениях. В работе ваш ждет успех, а на личном фронте будет благоприятная атмосфера. В свою очередь, лучше в общении с окружающими проявить сдержанность и терпение, что поможет избежать конфликтов. Не отклоняйте просьбы о помощи, которая очень будет нужна вашим друзьям и близким.

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 16, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 4, 7, 14, 21, 26

Гороскоп на октябрь 2020 года Близнецы

Октябрь для близнецов выдастся очень насыщенным. Ваш ждет множество потрясений, но только от ваших действий и решений зависит исход. Любые важные вопросы стоит решать после тщательного обдумывания, а предложения рассматривать не долго, но глубоко.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 14, 22, 27

Неблагоприятные дни: 2, 4, 7, 15, 21, 26

Гороскоп на октябрь 2020 года Рак

Октябрь будет для Раков наполнен множеством положительных и отрицательных моментов. На профессиональном поприще возможны интриги, которые лучше всего проигнорировать, а в любовном плане все будет складываться стабильно хорошо.

Благоприятные дни: 2, 5, 7, 11, 17, 24, 28

Неблагоприятные дни: 1, 4, 8, 13, 16, 26

Гороскоп на октябрь 2020 года Лев

Октябрь для львов будет не самым благоприятным периодом. В это время важно внимательнее присмотреться к своему окружению и определить для себя дальнейшие шаги. Любые начинания в профессии или саморазвитии будут даваться легко и принесут желаемый результат.

Благоприятные дни: 3, 6, 8, 13, 19, 22

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 16, 25, 29

Гороскоп на октябрь 2020 года Дева

В октябре Девам предстоит решать некоторые проблемы с финансами, однако вы найдете изящное решение. Причем, это не сильно затронет эмоциональное состояние, ведь ближе к концу месяца вам захочется духовного обогащения. Кроме этого, не позволяйте пессимистическому настроению подавлять вас.

Благоприятные дни: 3, 8, 13, 19, 23, 29

Неблагоприятные дни: 1, 5, 11, 16, 21, 27

Гороскоп на октябрь 2020 года Весы

У Весов в октябре все будет складываться хорошо. Представители этого знака почувствуют, как им благоволит сама госпожа удача, однако не стоит злоупотреблять ею. В свою очередь, этот период позволит сформировать основные планы на будущее, которых стоит придерживаться.

Благоприятные дни: 3, 6, 8, 11, 19, 26

Неблагоприятные дни: 1, 5, 10, 17, 23, 28

Гороскоп на октябрь 2020 года Скорпион

В октябре Скорпионам стоит подготовиться к напряженным ситуациям в работе и личной жизни. Они потребует всех ваших сил, однако ближе к концу этого периода вы будете сполна вознаграждены. В профессиональном плане будет множество нюансов, которые потребуют вашего непосредственного участия.

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 17, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 8, 13, 19, 25, 28

Гороскоп на октябрь 2020 года Стрелец

В октябре у Стрельцов все будет складываться хорошо, однако некоторые нюансы потребует помощи близких. Не стоит пренебрегать ею, ведь это в значительной степени поможет решить сложные сложившиеся ситуации. Звезды Стрельцам в октябре советуют внимательно относиться к своим тратам.

Благоприятные дни: 1, 6, 8, 14, 19, 22

Неблагоприятные дни: 2, 4, 7, 11, 17, 25

Гороскоп на октябрь 2020 года Козерог

В октябре Козероги сконцентрируются на работе, что принесет долгожданный положительный результат. Ваш партнер окажет необходимую эмоциональную поддержку, что значительно поможет реализовать самые амбициозные идеи во всех сферах жизни.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 16, 21, 25

Неблагоприятные дни: 2, 6, 13, 15, 22, 28

Гороскоп на октябрь 2020 года Водолей

Октябрь для Водолеев выдастся стабильным как в эмоциональном, так и в финансовом плане. Вы будете наполнены энергией, которую сами вольны куда направить, но стоит учитывать, чтобы она не пропадала попросту. В работе у представителей знака все будет складываться наилучшим образом, а долгожданное улучшение финансового положения позволит купить то, о чем вы так давно мечтали.

Благоприятные дни: 2, 5, 11, 16, 25, 29

Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 21, 23

Гороскоп на октябрь 2020 года Рыбы

Октябрь для Рыб выдастся спокойным и размеренным. Вы без труда двигаетесь к поставленной цели и преодолеваете любые трудности. Звезды рекомендуют не отвлекаться от важного и смело принимать помощь друзей и родных.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 19, 23, 29

Неблагоприятные дни: 4, 11, 16, 21, 27, 31

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