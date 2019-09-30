Гороскоп на октябрь 2019 года Овен

С самого начала октября Овны будут наполнены вдохновением и энергией. Вы сможете направить свои внутренние ресурсы в нужное русло, что поможет преодолеть любые трудности, но не стоит зацикливаться на эмоциональности - это может с Овнами сыграть плохую шутку.

Благоприятные дни в сентябре: 2, 5, 7, 9, 15, 22

Неблагоприятные дни в сентябре: 1, 3, 6, 13, 19, 24

Гороскоп на октябрь 2019 года Телец

Тельцам в октябре стоит подготовиться к тому, что их жизнь и планы могут неожиданно поменяться. Их нужно будет подкорректировать, но в итоге все получится благополучно. Стоит ожидать положительных перемен, но только тем представителям знака, которые точно идут к своей цели. Постарайтесь сосредоточить свое внимание на том, что действительно важно для вас.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 17, 22, 27

Неблагоприятные дни: 1, 4, 9, 13, 18, 25

Гороскоп на октябрь 2019 года Близнецы

В октябре Близнецы станут хозяевами своей жизни и смогут принимать важные решения без сторонних советов. Однако импульсивность может вызвать проблемы во взаимоотношениях. Близнецам стоит тщательно обдумывать свои решения. Это принесет пользу во всех сферах жизни.

Благоприятные дни: 1, 6, 9, 12, 17, 21

Неблагоприятные дни: 3, 8, 14, 19, 22, 28

Гороскоп на октябрь 2019 года Рак

Октябрь для Раков будет наполнен множеством как положительных, так и сложных моментов, однако представители этого знака смогут найти в себе силы и справиться со всеми трудностями. Особое внимание стоит уделить отношениям с близкими. Лучше сосредоточьтесь на приятных моментах в своей жизни.

Благоприятные дни: 1, 3, 6, 10, 15, 19

Неблагоприятные дни: 5, 7, 12, 17, 22, 29

Гороскоп на октябрь 2019 года Лев

Октябрь для Львов начнется с напряженных моментов в работе, однако уже к концу месяца вас ждут приятные новости и успех. Звезды рекомендуют в октябре представителям этого знака не браться сразу за несколько дел, а сконцентрироваться на завершении уже существующих задач. Уделите внимание семье и близким.

Благоприятные дни: 5, 8, 10, 15, 19, 24

Неблагоприятные дни: 1, 6, 7, 13, 17, 22

Гороскоп на октябрь 2019 года Дева

Девы в октябре почувствуют желание отдохнуть и сконцентрироваться на своем физическом и духовном развитии. У вас получиться достичь баланса в работе и отдыхе, что положительно скажется на самочувствии и позволит достигнуть поставленных целей. В личных отношениях вас ждет удача, а семейным Девам стоит поддержать партнера.

Благоприятные дни: 2, 5, 11, 16, 19, 25

Неблагоприятные дни: 8, 13, 18, 23, 29, 30

Гороскоп на октябрь 2019 года Весы

В октябре Весы сконцентрируются на работе. Они будут вести себя немного эгоистично в этом плане, однако такое поведение позволит достичь желаемого результата и продвижения по карьерной лестнице. Общее настроение этого месяца будет хорошим. Нужно действовать, чтобы получить свое счастье.

Благоприятные дни: 2, 9, 14, 21, 25, 29

Неблагоприятные дни: 5, 8, 11, 17, 23, 27

Гороскоп на октябрь 2019 года Скорпион

Октябрь для Скорпионов станет прекрасным временем, чтобы заняться саморазвитием и познанием своего собственного я. Такое занятие принесет ожидаемый результат и даст толчок для развития. В целом месяц будет спокойным, этой передышкой в череде дел и стрессов стоит воспользоваться, чтобы завершить давние дела и побыть наедине с собой.

Благоприятные дни: 2, 6, 8, 12, 14, 23

Неблагоприятные дни: 4, 9, 13, 16, 24, 28

Гороскоп на октябрь 2019 года Стрелец

Октябрь для Стрельцов станет отличной возможностью, чтобы реализовать свою мечту. Тем более все вокруг будет этому способствовать. Пора осуществлять задуманное, как в карьере, так и личных делах. В определенные моменты может показаться, что у вас нет сил и все валиться из рук, однако обстоятельства на вашей стороне.

Благоприятные дни: 1, 5, 8, 14, 19, 23

Неблагоприятные дни в августе: 2, 6, 11, 16, 22, 26

Гороскоп на октябрь 2019 года Козерог

Для Козерогов в октябре наступает время принятия серьезных решений, которые определят их дальнейшую жизнь. Главное, не бойтесь и помните, что звезды вам благоволят. Принятое в октябре решение приведет вас к личностному и карьерному росту в будущем.

Благоприятные дни: 4, 9, 13, 17, 23, 27

Неблагоприятные дни: 1, 5, 8, 16, 21, 26

Гороскоп на октябрь 2019 года Водолей

В октябре Водолеи могут вздохнуть с облегчением. Их ждет долгожданное решение задач и проблем, которые мучили их продолжительное время. Успех на вашей стороне, что будет способствовать карьерному росту и положительным результатам в личной жизни. Важно проявлять целеустремленность и изобретательность.

Благоприятные дни: 5, 7, 13, 18, 23, 28

Неблагоприятные дни: 1, 3, 9, 15, 21, 29

Гороскоп на октябрь 2019 года Рыбы

Октябрь наполнит Рыб энергией, что позволит в полной мере раскрыть свой потенциал и достичь целей, которые вы давно поставили перед собой. Стоит учитывать и то, что второй месяц осени может спутать ваши планы. Но вас это нисколько не смутит.

Благоприятные дни: 1, 4, 10, 15, 22, 25

Неблагоприятные дни: 3, 7, 16, 19, 29, 30

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