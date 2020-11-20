Град размером с теннисный мяч обрушился на ЮАР (Видео)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природная стихия обрушилась на Южно-Африканскую Республику. Жители делятся фотографиями и видео в соцсетях, а также сообщается о жертвах и пострадавших. Об этом пишет портал News24.

Погода начала портиться в некоторых регионах страны 18 ноября. Проливные дожди сопровождались разрядами молний, сильным ветром, а также градом размером с теннисный мяч.

Издание сообщает о двух жертвах природной стихии и нескольких раненых. Пострадала инфраструктура местных жителей: разрушены линии электропередач, повреждена кровля домов и автомобили, а также затоплены улицы. Метеорологи предупреждают людей о том, что в ближайшие дни непогода может вновь обрушиться на ЮАР. -0-

Фото News24