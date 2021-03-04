Группа HammAli & Navai объявила о своем распаде

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рэп-дуэт HammAli & Navai сделали сенсационное заявление в интервью изданию Рopcake.

Участники коллектива Александр Алиев и Наваи Бакиров сообщили журналистам и своим поклонникам, что группа прекращает свою деятельность и распадается. Музыканты уточнили, что это непростое решение они приняли единогласно, а также подчеркнули, что остаются друзьями.

Напомним, музыкальная группа HammAli & Navai просуществовала пять лет, а широкую популярность приобрела в 2018 году. Это им принадлежат такие хиты как "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и "Прятки". -0-