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Калейдоскоп
04 марта 2021, 14:00

Группа HammAli & Navai объявила о своем распаде

Группа HammAli & Navai. Фото из Instagram
Группа HammAli & Navai. Фото из Instagram

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рэп-дуэт HammAli & Navai сделали сенсационное заявление в интервью изданию Рopcake.

Участники коллектива Александр Алиев и Наваи Бакиров сообщили журналистам и своим поклонникам, что группа прекращает свою деятельность и распадается. Музыканты уточнили, что это непростое решение они приняли единогласно, а также подчеркнули, что остаются друзьями.

Напомним, музыкальная группа HammAli & Navai просуществовала пять лет, а широкую популярность приобрела в 2018 году. Это им принадлежат такие хиты как "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и "Прятки". -0-

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