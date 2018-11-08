Группа "J:морс" выпустила клип "Крылы" о первой белорусской авиакругосветке

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "J:морс" представила в интернете клип на песню "Крылы" о первом белорусском кругосветном авиаперелете.

В ролик вошли документальные кадры, отснятые летчиками на протяжении всего путешествия: от белорусских лесов до американских равнин и бескрайних просторов Атлантики.

В августе-сентябре 2018 года белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич на Cessna 182T с белорусским регистрационным номером EW 490-LL облетели вокруг земного шара. За 30 дней пути они преодолели 30 тыс.км, включавшие такие особо сложные участки, как перелет над Атлантическим океаном. И все это на одномоторном винтовом самолете длиной меньше 10 м.

"У меня "J:морс" уже десять лет в числе любимых групп, - говорит пилот Андрей Борисевич. - Естественно, в полете мы слушали их записи, какие-то фрагменты попадали в наши Instagram-репортажи. Узнав об этом, ребята передали нам привет - спели песню "Гренландия" накануне нашего пролета над этим островом. А уже после возвращения в Минск мы встретились, познакомились и подружились".

"Когда я узнал, что белорусские парни совершают кругосветку на самолете - радовался как ребенок, - признается лидер группы "J:морс" Владимир Пугач. - Меня всегда заводили такие вещи. Я сам люблю путешествовать. Но когда отсматривали для клипа видеоматериал из перелета, понял, что с этим ничто не сравнится. Разве что полет в космос".

Песня "Крылы" дала название новой концертной программе "J:морс", премьера которой состоится 14 февраля в Минске. -0-