Группа ученых выяснила, может ли собака подчиниться роботу

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 15-ой "Международной конференции по взаимодействию человека и робота" (HRI) команда исследователей из Йельского университета под руководством Брайана Скасселлати представила интересный проект.

Группа ученых провела эксперимент, в ходе которого были использованы японский робот Nao и акустическая колонка, а также привлечены собаки разных пород.

Животные и их хозяева находились в комнате вместе с экспериментатором. Участников заранее разделили на две группы: первой давал команды робот Nao, а второй – голос из колонки. Авторы проекта наблюдали за реакцией питомцев, услышавших свои клички. Затем робот и голос из колонки дали команду "сидеть".

Перед исследователями стояла задача выяснить, смогут ли животные взаимодействовать с искусственным интеллектом, чтобы в будущем роботы смогли взять на себя часть обязанностей по уходу за питомцами.

Во время эксперимента было установлено, что взаимодействовать с человекоподобным роботом собакам было проще, чем с колонкой. На команды андроида отреагировали более 60 процентов испытуемых. А вот аудио-команды выполнили менее 20 процентов собак.-0-

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