Грустная собака очаровательно не хочет расставаться со своей хозяйкой (Видео)

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка опубликовала на YouTube кадры, которые впечатлили и повеселили многих юзеров сети.

Девушка нашла новую работу и уже была готова выходить из дома, однако в этот момент перед ней предстала забавная и трогательная картина. Ее питомец заметил, что человек намеревается оставить его дома одного. Конечно, грустная собачка расстроилась, поэтому решила использовать эмоции полностью и стала всеми силами уговаривать человека не расставаться с ней.

Слезливая мордочка и забавная поза не помогли грустной собачке добиться желаемого. Девушка отправилась на работу, а вот песик приобрел популярность в сети, ведь кадры за непродолжительное время посмотрели огромное число раз. -0-