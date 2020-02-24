Гвинет Пэлтроу поделилась фото со звездной вечеринки, где все были без макияжа

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу разместила в своем Instagram новые снимки с вечеринки, где действовал дресс-код - никакого макияжа.

На нескольких снимках звезда кино предстала в обнимку с Деми Мур, а также в объектив камеры попала возлюбленная Киану Ривза.

Гвинет Пэлтроу решила устроить такую необычную вечеринку и пригласила множество звездных гостей, которых ни капли не смутило условие.

Все гости с радостью фотографировались с хозяйкой, а снимки доказывают, что многие из них, в том числе 57-летняя экс-супруга Брюса Уиллиса Деми Мур, даже без макияжа выглядят весьма привлекательно.

Сама Пэлтроу подписала пост: "Без макияжа, без фильтров. Удивительная встреча одних из самых лучших женщин на земле". Снимки оценили пользователи сети, которые оставили под записью сотни тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-