Хаски сгрыз наушники хозяйки, но реакция пса убедит кого-угодно в его невиновности (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка поделилась на Reddit забавным роликом с участием своего пса. Кадры моментально набрали популярность и развеселили сотни тысяч людей.

В видео запечатлен момент, когда хозяйка хаски по кличке Райли обнаружила погрызенные наушники и решила сразу предъявить обвинение питомцу. Она включила камеру и стала ожидать извинений, но реакция пса покорила юзеров, а также убедила каждого в том, что он невиновен.

Собака сидит на кровати и отворачивает взгляд. В ее общем виде читается только одно: не понимаю о чем вы! "Не смотри в глаза. Не смотри в глаза. Не смотри в глаза", - гласит подпись ролика, который стал вирусным, а пес быстро приобрел статус интернет-звезды. -0-