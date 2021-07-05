Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике на скамейке для пожертвований (Фото)

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная история произошла в американском штате Аризона, где любопытство собаки спасло жизнь кошке. Об этом рассказали на Facebook.

В выходной день хозяйка выбралась на прогулку со своим хаски. Парочка мирно прогуливалась по улице, но в какой-то момент собака стала рваться со всех сил в сторону скамейки. Это оказалось место, где любой желающий мог оставить пожертвование для животных. На ней стояла сумка-холодильник, но внутри хозяйку собаки ждал сюрприз.

Хаски, по всей видимости, учуял, что там находится живое существо, поэтому и обратил внимание человека. Как оказалось, в сумке-холодильнике сидела кошка, которая могла легко задохнуться. Пушистика спасли и передали ветеринарам. Специалисты отметили, что животное просидело внутри несколько часов.

Кошка оказалось доброй и ласковой. Ей оказали помощь и скоро начнут искать новую семью, а вот найти того, кто оставил посылку - не удалось. -0-