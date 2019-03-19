HBO запустил квест для фанатов "Игры престолов"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед запуском финального сезона сериала "Игра престолов" телеканал HBO принял решение запустить квест #ForTheThrone ("за трон") для фанатов эпопеи. Новость о запуске соревнования появилась в Twitter-аккаунте компании.

Организаторы квеста спрятали по всему миру 6 тронов и запустили на промсайте таймер с полной информацией о конкурсе.

Когда кто-либо из участников сообщит о том, что трон найден (или истечет время поисков), на сайте появится информация о местоположении следующего стула.

Известно, что победитель станет обладателем железного трона.

Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части "Игры престолов" выйдет 14 апреля 2019 года.-0-