HBO запустил квест для фанатов "Игры престолов"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед запуском финального сезона сериала "Игра престолов" телеканал HBO принял решение запустить квест #ForTheThrone ("за трон") для фанатов эпопеи. Новость о запуске соревнования появилась в
Организаторы квеста спрятали по всему миру 6 тронов и запустили на промсайте таймер с полной информацией о конкурсе.
Когда кто-либо из участников сообщит о том, что трон найден (или истечет время поисков), на сайте появится информация о местоположении следующего стула.
Известно, что победитель станет обладателем железного трона.
Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части "Игры престолов" выйдет 14 апреля 2019 года.-0-
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