Хитрая гиена притворилась мертвой и спаслась от львов - видео

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообразительная гиена в Национальном парке Ботсваны вовремя притворилась мертвой, что помогло ей спастись от нескольких львов. Кадры были размещены в YouTube.

Туристы катались по парку, когда заметили интересную картину. Гиены преследовали импалу, когда угодили прямо на территорию львов.

Прайд хищников решил оставить добычу гиен себе. Один из самцов накинулся на конкурента. Первое время люди ничего не видели, а только слышали звуки животных. После этого перед ними предстала очень интересная картина: хитрая гиена прикинулась мертвой, а когда львы перестали на нее обращать внимание - поспешила убежать от опасных хищников.

Инцидент впечатлил не только посетителей парка, но и пользователей сети, которые посмотрели ролик сотни тысяч раз.-0-