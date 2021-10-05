Хитрый заяц обвел вокруг пальца беркута и стал героем соцсетей (Видео)

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились восхитительные кадры, которые не оставили равнодушными огромное число пользователей.

Мужчина из Великобритании занимается дрессировкой беркутов. В один из дней он выбрался на поле, чтобы птица расправила крылья, однако она сразу заметила зайца, который пробегал неподалеку. Разумеется, хищник бросился за своей целью, однако ушастый оказался не так прост.

Хитрый заяц обвел вокруг пальца беркута, ведь когда птица приблизилась для атаки - косой просто перепрыгнул ее и поспешил убраться подальше. Этот момент восхитил пользователей, а также в одночасье сделал зайца героем соцсетей. -0-