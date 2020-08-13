"Хороший мальчик" в деле! У этого пса доставка всегда на пять звезд - видео

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как часто пользователям сети приходится сочувствовать домашним питомцам, которые получили очень интересных хозяев. Один из таких владельцев собаки записал в США забавный ролик, который загрузил на YouTube.

Молодой человек обожает своего корги, однако еще больше он любит его переодевать в разные забавные наряды. В этот раз американец купил своему псу костюм курьера и пользователи не смогли сдержать смеха.

Кадры повеселили юзеров, которые, разумеется, оставили забавные комментарии: "Хороший мальчик в деле", "Супермилая доставка", "определенно ставлю пять звезд за доставку". Ролик пришелся по вкусу людям и они посмотрел его множество раз, а автор рассказал, что корги не очень любит переодеваться, однако после получает очень много угощений. -0-