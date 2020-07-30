Хозяева заказали бассейн для огромного пса, но после доставки не смогли сдержать смех - фото

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара, владеющая огромным ньюфаундлендом, решила для песика заказать бассейн, ведь их питомец обожает купаться. Об этом пишет Mirror.

Люди не хотели пускать собачку по кличке Дарси в большой бассейн, поэтому организовали доставку отдельного бассейна для песика. Покупкой занимался мужчина, у которого все пошло не по плану.

Когда посылка прибыла, то всех в семье удивил ее размер. Во время выбора товара мужчина перепутал размеры и заказал крошечный бассейн. Результат интернет-шоппинга вызвал только смех, когда девушка поставила покупку рядом с Дарси.

В конечном итоге, девушка сделала несколько снимков, которые вызвали смех не только у членов семьи, но и пользователей сети. Уморительные кадры быстро стали популярными в соцсетях, а также предметом шуток.

Позже девушка заказала новый бассейн, который оказался впору огромному песику, который теперь наслаждается прохладой в жаркий день. -0-