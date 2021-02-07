Хозяин озадачил котенка, озвучив его движения - это очень смешно! (Видео)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькие животные могут заставить практически любого человека улыбаться, но малыш из недавнего ролика в TikTok еще всех и умилил.

Хозяин малыша решил сделать кадры еще лучше и нашел очень оригинальное решение, которое принесло видео более 26 миллионов просмотров. Для этого человек включил камеру в тот самый момент, когда маленький котенок проявляет любовь к своему брату. Пушистик вылизывает его, а хозяин каждый раз придает этому очень смешной звук.

Сначала такие действия озадачили питомца, но позже он уже вошел во вкус и сам провоцировал человека. Кадры получились уморительными, а пользователи не смогли сдержать эмоций, оставив множество комментариев и миллионы лайков. -0-