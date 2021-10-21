Хозяин с фантазией: мужчина в маске пса встретился со своими питомцами – их реакция бесподобна! (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из США разместил на YouTube кадры, которые до смеха развеселили юзеров.

Мужчина решил разыграть своих питомцев по кличке Харли и Дезель. Для этого он в сети приобрел маску собаки схожей породы и стал ждать доставки. Когда товар был на руках – пришло время действовать.

Хозяин нацепил маску, а после отправился в комнату, предварительно включив камеру. В помещении отдыхали питомцы, которые, мягко говоря, были удивлены появлению странного существа. Они стали изучать человека в маске, а после и вовсе испугались. Реакция питомцев на розыгрыш от хозяина оказалась бесподобна и собрала огромное число просмотров. -0-