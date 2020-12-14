Хозяйка тайно записала на видео попугая, который во всю отрывается в ее отсутствие (Видео)

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появились забавные кадры, которые моментально завоевали сердца миллионов юзеров соцсети.

Девушка на странице в сети рассказала о своем попугае, который очень любит веселиться. Птица по кличке Коктейль не прочь петь и гулять, однако настоящий отрыв всегда начинается во время отсутствия хозяйки.

Тогда девушка решила схитрить и оставила в комнате телефон с включенной камерой, а после удалилась. Затем началось самое интересное, ведь попугай принялся во всю отрываться и устроил целую вечеринку.

Тайное видео за несколько дней посмотрели почти 55 млн раз, а также юзеры оставили огромное число разнообразных комментариев. -0-