Храбрый кот не побоялся и обратил в бегство койота

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские в канадском городе Порт-Муди стали свидетелями необычного инцидента. Кадрами они поделились в Twitter.

В ночь на 16 мая правоохранители увидели койота, который бегал по улицам города. Дикий зверь мог навредить кому-нибудь, однако на защиту людей встал храбрый кот. Прежде чем полицейские вмешались, черный пушистик не побоялся и бросился на незваного гостя. Разумеется, койот не ожидал такого и начал спасаться бегством.

Животные обежали вокруг машины и дикий зверь поспешил скрыться. Кадры впечатлили юзеров, которые быстро посмотрели их более 28 тысяч раз. -0-