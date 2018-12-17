Хранитель Эрмитажа кот Ахилл посетил премьеру оперы про котов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хранитель Эрмитажа кот Ахилл в сопровождении смотрительницы музея в качестве почетного гостя посетил оперу для детей "Дворцовые стражи", которую представили на цене Эрмитажного театра, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Республики кошек.

Сюжет оперы построен на истории бездомного котенка, который стал стражем Эрмитажной коллекции древнего искусства. В первую рабочую ночь из музея пропадает ценнейший экспонат, и подозрения падают на старейших соперников котов - подвальных крыс. Котенок берется за расследование и попадает в непростое путешествие.

В представлении задействованы красочные костюмы и анимированные мультимедийные декорации, а сам спектакль сочетает в себе элементы игры и обучения.

Перед началом спектакля кот Ахилл приветствовал гостей со сцены театра, а также знакомился и фотографировался со всеми желающими. А само представление началось интродукциями с историями и вопросами о живущих в Эрмитаже котах.

Отмечается, что ряд спектаклей, повествующих о жизни котов в Эрмитаже, пройдет с 3 по 5 января в качестве новогодних елок.-0-