Собака месяц ждала хозяев на месте их сгоревшего дома в Калифорнии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал хозяйку и охранял свой дом, который сгорел во время самого масштабного в истории Калифорнии природного пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС,

Жительница города Парадайс Андреа Гейлорд была вынуждена оставить сгоревшее жилье, подчинившись распоряжению властей о немедленной эвакуации. Перед отъездом она успела связаться с местным кинологом-спасателем Шейлой Салливан и попросила отыскать ее собак, которые испугались огня и убежали перед пожаром.

Первой кинолог нашла Мэдисон. Пес никого к себе не подпускал и не покидал территорию, на которой раньше находился его дом. Кинолог приносила ему пищу и воду каждый день.

Позже довольно быстро нашли второго пса по кличке Мигель. Он все это время находился в приюте-питомнике, расположенном на расстоянии 135 км от Парадайса.

"Если эвакуированные люди не могут оставаться дома, я никогда не брошу на произвол судьбы их домашних животных и буду приглядывать за ними, пока их хозяева не вернутся", - сказала Салливан.

Сообщается, что на прошлой неделе Андреа Гейлорд вместе с Мигелем вернулась в Парадайс домой к Мэдисону.-0-