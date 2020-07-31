Игорь Николаев с дочкой произвели фурор в сети

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательный снимок Игоря Николаева с 4-летней дочкой Вероникой, который был опубликован в Instagram, произвел настоящий фурор среди подписчиков, которые оставили множество положительных комментариев под фото.

На снимки Николаев обнимает дочку, при этом они смотрят в одном направлении. По подписи понятно, что они увидели бабочку, которая заинтересовала дочку певца.

Фанаты остались в восторге от семейного снимка. Они подчеркнули, что Игорь с Вероникой излучают теплоту и позитив.-0-