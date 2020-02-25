Игорь Николаев "сбрил" свои знаменитые усы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант Игорь Николаев опубликовал в Instagram пост, посвященный 23 февраля и впечатлил своих поклонников.

Артист разместил в социальной сети коллаж из двух своих снимков: архивный и современный.

На первом фото музыкант запечатлен молодым и в военной форме, однако подписчики еще отметили отсутствие знаменитых усов. Сам Игорь Николаев подписал пост и попросил подписчиков: "Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11".

Фолловеры знаменитости тут же принялись обсуждать коллаж. Многие отметили, что с годами артист только похорошел. Другие, напротив, посчитали, что на фото запечатлен вовсе не Игорь Николаев, а какой-то другой человек. -0-