Игра в догонялки между львом и леопардом попала на видео в ЮАР

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители национального парка Крюгера в ЮАР стали свидетелями необычной картины. Видео загрузили на YouTube.

Туристы ехали по саванне, когда заметили леопарда, который отдыхал в тени. Животное еще не подозревало, что станет участником игры в догонялки со львом. Король животных издалека заметил соперника и медленно начал подкрадываться к нему. Все продолжалось около двадцати минут. Леопард ничего не подозревал, а вот люди замерли в ожидании шоу.

Через некоторое время лев подобрался поближе к леопарду, а затем бросился на него. Впрочем, это не помогло, ведь животное оказалось проворнее короля. Леопард молниеносно сбежал и забрался на дерево. Лев еще некоторое время ожидал соперника, однако сдался и ретировался. Кадры, в свою очередь, понравились юзерам, которые посмотрели их сотни тысяч раз. -0-