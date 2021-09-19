Иллюзия в простых вещах: несколько снимков, на которые стоит взглянуть повнимательнее!

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш мозг может играть с чувством восприятия, а удачная фотография позволяет это все запечатлеть.

На Reddit есть тренд, где люди делятся своими превосходными кадрами, в которые стоит всматриваться. Стечение обстоятельств и правильный ракурс превращают эти снимки в иллюзию, которая кроется в совершенно обычных вещах.

Эти потрясающие "искажения" веселят и восхищают, а чтобы разглядеть удачную иллюзию - потребуется взглянуть повнимательнее. Не верите, тогда смотрите сами! -0-

Фото Reddit