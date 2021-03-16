Илон Маск переименовал свою должность и стал королем

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и глава нескольких успешных компаний Илон Маск стал королем, об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В частности, создатель Tesla официально изменил свою должность в компании и теперь он стал "технокоролем". Кроме этого, Илон Маск настоял на том, чтобы поменять название должности финансового директора компании Зака Киркхорна. Теперь специалист официально числится в организации как "властелином монет" (Master of Coin).

Вымышленные титулы одних из первых лиц Tesla были придуманы на основе серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Помимо всего прочего, обязанности Илона Маска и его финансового директора никоим образом не изменятся.