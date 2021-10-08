Илон Маск рассказал о своей мечте, на которую у него нет времени

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый бизнесмен и изобретатель Илон Маск поделился своей мечтой в Twitter и впечатлил многих.

Основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал, что мечтает о том, чтобы создать сверхзвуковой электрический самолет с возможностью вертикального взлета и посадки. По словам Илона Маска, он очень бы хотел построить нечто подобное, однако сегодня у него катастрофически не хватает времени.

В социальной сети бизнесмен написал, что он и так загружен множеством других проектов, а если к нему добавить еще и сверхзвуковой электрический самолет с возможностью вертикального взлета и посадки, то у него "мозг просто взорвется". С другой стороны, нельзя исключать того, что в скором будущем Илон Маск приступит к выполнению своей мечты, на которую у него сейчас нет времени. -0-