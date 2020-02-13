Instagram без ума от дочери Дарьи Мороз

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписчики Дарьи Мороз без ума от ее нового поста в Instagram.

Актриса поделилась с поклонниками новым снимком своей дочери из последней фотосессии. В объектив фотоаппарата попала дочь звезды Анна Богомолова в весьма интересном образе. Девочка примерила на себя черную шляпу и платок. Кроме этого, можно заметить пиджак, который явно ей велик.

Подписчики Дарьи Мороз оказались в восторге от свежего снимка. Они отметили в комментариях, что девочка растет настоящей красавицей и невероятна похожа на свою знаменитую бабушку Марину Левтову. Также поклонники артистки посчитали, что Анна - готовая актриса.

Впрочем, нашлись и те, кто оказался недоволен образом. Некоторые поклонники считают, что незачем старить девочку и прибавлять к лицу несколько лет.-0-