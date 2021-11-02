Испуганная лошадь случайно освоила для себя мастерство дрифта (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США поделился на YouTube любопытными кадрами, которые ему удалось запечатлеть во время ночной поездки.

Автор видео выбрался в путешествие, но уже в нескольких километрах от дома перед ним предстала уникальная картина. В какой-то момент из-за поворота появляется лошадь и на всех парах врывается на дорогу. Причем, делает она это со всем мастерством дрифта или управляемого заноса, что только искры летят из-под колес кареты.

Этот факт очень заинтересовал автора видео, и он догнал погонщика, который рассказал забавную историю. Как оказалось, один из ремней упряжи лопнул и ударил животное. Оно испугалось и бросилось бежать. Простая случайность позволила лошади освоить для себя мастерство дрифта, а также принесло ролику огромное число просмотров. Кроме этого, кадры изрядно повеселили юзеров сети. -0-